Vaticano nega la nomina di Lintner a preside di Bressanone

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - l Consiglio dello Studio Teologico Accademico di Bressanone ha eletto Martin M. Lintner (Osm), professore ordinario di Teologia morale e Teologia spirituale, a preside del seminario per il mandato che si estende dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2025. Secondo le norme ecclesiastiche, per l'assunzione di questo incarico è necessaria l'approvazione della Santa Sede. Il Dicastero di competenza per la Cultura e l'Educazione (ex Congregazione per l'Educazione Cattolica) ha informato il vescovo diocesano, Ivo Muser, che tale approvazione non sarà concessa a causa delle pubblicazioni da Lintner su questioni di morale sessuale cattolica.

In accordo con Lintner, Muser rinuncia al diritto di ricorso gerarchico contro questa decisione. Il Consiglio dello Studio Teologico Accademico deve quindi eleggere un nuovo preside. In attesa che la nuova eletta / il nuovo eletto possa entrare in carica, il vescovo conferma l'attuale preside Alexander Notdurfter nel suo incarico al di là della regolare scadenza del suo mandato, il 31 agosto 2023. La questione qui trattata non riguarda l'autorizzazione ecclesiastica all'insegnamento di Lintner. (ANSA).