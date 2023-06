Laurea in medicina a Bolzano,intesa con Università Cattolica

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato la stipula di un protocollo d'intesa con l'Università Cattolica del Sacro Cuore che prevede la preparazione della documentazione necessaria per l'accreditamento di un corso di laurea in medicina e chirurgia a Bolzano.

"Presso la Scuola Claudiana - ha detto il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - abbiamo già oggi la formazione di personale medico-infermieristico e di altre professioni sanitarie, abbiamo la formazione dei medici specialisti, sia secondo il modello austriaco, sia secondo quello italiano. Ora si aggiunge una cooperazione con l'Università Cattolica, ma bisogna documentare che esistono tutti i presupposti logistici ed infrastrutturali oltre alla possibilità di fare l'attività clinica ed i professori abilitati".

"Tutto ciò va documentato e presentato al ministero che, se tutto andrà, bene concederà l'accreditamento. Col protocollo di intesa di avvia la progettazione di un corso di studi per 60 posti", ha concluso Kompatscher.

“Con la delibera di oggi abbiamo l’approvazione formale da parte della Giunta per proseguire con i lavori - ha aggiunto Kompatscher - Formare qui i giovani medici ci permetterebbe di ancorarli al territorio, ma non solo. Avere una sede universitaria a Bolzano aumenterebbe la nostra capacità di attrarre medici, che qui potrebbero occuparsi di insegnamento e ricerca. Questo aprirebbe nuove opportunità anche per i pazienti, facilitando, ad esempio, l’accesso a terapie innovative”.

La firma del protocollo d’intesa dovrà avvenire nei prossimi mesi ed è uno dei molti passaggi amministrativi necessari per poter ottenere l’accreditamento da parte del ministero competente. Secondo l’ipotesi attuale, si chiederebbe l’accreditamento per un corso di laurea da avviare nell'anno accademico 2024/25 e con 60 posti iniziali.