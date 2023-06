Gmm, in Benin un centro agricolo a conduzione femminile

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - Un povero villaggio di poco più di 1.600 abitanti nella regione di Zou, in Benin, sarà il luogo dell'intervento, predisposto dal GMM "Un pozzo per la vita" in collaborazione con la Caritas diocesana di Abomey, che si propone di sostenere la popolazione locale per far fronte alle difficoltà provocate da cambiamenti climatici e crisi economica, che hanno prodotto un forte aumento del costo dei prodotti alimentari di base.

Su un'area di un ettaro, messa a disposizione dalla Caritas e ceduta in uso alla popolazione del villaggio, verrà realizzato, anche con il sostegno della Regione Trentino Alto Adige, un centro agricolo con quindici appezzamenti per orti che sarà gestito da tre cooperative di donne - ma non sono esclusi gli uomini - di famiglie particolarmente bisognose. L'obiettivo del progetto dell'Organizzazione di volontariato meranese fondata da Alpidio Balbo, è garantire una produzione adeguata di beni alimentari per gli abitanti di Monsourou.

In particolare, saranno costruiti: una torre con serbatoio da 20.000 litri, un magazzino per lo stoccaggio dei prodotti raccolti e la custodia delle attrezzature, un impianto fotovoltaico per l'alimentazione della pompa solare ad immersione che sarà installata nella trivellazione. Sarà, inoltre, installato un "kit d'irrigazione" (tubazioni, rubinetti ed aspersori) che porterà l'acqua nei quindici orti previsti. Il costo totale del progetto è di quasi 53.000 euro. La Regione Trentino Alto Adige ha concesso un contributo di 35.000 euro.

(ANSA).