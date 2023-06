Fuoriuscita da un vagone cisterna, ritardi al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte alla stazione ferroviaria di Brennero per la fuoriuscita di una sostanza pericolosa da un vagone cisterna. L'allarme è stato lanciato verso le 4 da alcuni addetti che stavano ispezionando un treno merci fermo al binario 9. Hanno infatti notato una massiccia fuoriuscita da un vagone cisterna della sostanza toluene, un liquido volatile ed incolore, utilizzato per la produzione di plastica.

Muniti di dispositivi di protezione specifici, i vigili del fuoco hanno portato la situazione in breve tempo alla normalità.

La linea del Brennero è rimasta chiusa per oltre due ore.

L'intervento ha causato forti ritardi nel traffico ferroviario internazionale. Anche la vicina strada statale è stata chiusa per motivi di sicurezza. (ANSA).