Dopo la tempesta, a Pinè uno spettacolo a cinque anni da Vaia

(ANSA) - TRENTO, 27 GIU - Sabato 1 luglio, dalle 16, al Lago delle Rane a Baselga di Piné ( TN), uno dei territori più colpiti dalla Tempesta Vaia del 2018, si terrà "Dopo la tempesta", una giornata di appuntamenti e un grande evento teatrale en plein air sui temi del cambiamento climatico, che costituiscono la restituzione finale di un progetto collettivo di sviluppo di comunità, con la direzione artistica del Collettivo Nogravity4monks prodotto da ariaTeatro, con il contributo della Provincia Autonoma Trento, patrocinato dal Comune di Baselga di Piné, con il sostegno di Azienda per il Turismo Trento e Monte Bondone, Consorzio C.O.Piné, start-up VAIA, Associazione Shemà, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

"L'Amministrazione di Baselga di Piné ha deciso di appoggiare questo importante evento che interesserà uno dei territori più segnati dal passaggio della tempesta Vaia. La zona di Bedolpian prima del 2018 era conosciuta da residenti e turisti per l'estesa pineta, luogo ideale per passeggiate a contatto con la natura. Oggi la pineta è in gran parte sparita, lasciando ampio spazio ad un terreno che sta cercando equilibri diversi ed a nuovi prati sinuosi con una vista che spazia dal Lagorai al Brenta", ricorda in una nota il sindaco Alessandro Santuari.

Lo spettacolo segna la tappa finale di un percorso durato circa un anno (da luglio 2022) durante il quale artisti, cittadini, istituzioni e aziende del territorio hanno lavorato insieme attraverso incontri, interviste, laboratori, studi degli spazi per dar vita a un grande evento teatrale partecipato, a basso impatto ambientale, che potesse rappresentare una nuova relazione tra luoghi, storie e persone colpite da questa recente catastrofe naturale. (ANSA).