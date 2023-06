Scontro con una macchina, ciclista ferito gravemente

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - A Chiusa un ciclista si è ferito gravemente a seguito di uno scontro con un'automobile.

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 15. Stando alle prime informazioni uno svizzero di 57 anni, per cause in vie di accertamento, si è scontrato con una macchina. Sono intervenuti l'ambulanza di soccorso con il medico d'urgenza e la polizia stradale. Il ferito è stato portato all'ospedale di Bressanone.

