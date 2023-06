Aiut Alpin Dolomites recupera 8 escursionisti in difficoltà

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - Il soccorso alpino di San Vigilio di Marebbe e l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites sono intervenuti questo pomeriggio sul Piz Lavarella per otto escursionisti in difficoltà. La comitiva era composta da una famiglia di Padova che stava affrontando una via ferrata. I turisti sono rimasti bloccati su un nevaio, dal quale non potevano né proseguire né tornare indietro. A questo punto sono stati recuperati dall'elicottero con il verricello e portati a valle. (ANSA).