Scomparso 39enne in Val Venosta, in corso le ricerche

(ANSA) - BOLZANO, 24 GIU - Sono in corso dalla sera di ieri in Val Venosta le ricerche di Johann Telfser, di 39 anni.

L'uomo, residente nella frazione di Corces, nel Comune di Silandro, si è allontanato da casa sulla propria e-bike verso le 18 del 22 giugno scorso, ma la sua scomparsa è stata denunciata dalla moglie solo ieri sera.

Per le ricerche è stato attivato il pian provinciale per le persone scomparse. Sono impegnati i vigili del fuoco di Silandro, i militari della Scuola alpina della Guardia di finanza, le unità cinofile e i carabinieri. (ANSA).