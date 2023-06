Proseguono i controlli della Polizia di Stato in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 GIU - Nell'ambito dei controlli del territorio e di prevenzione dei reati, nell'ultima settimana la Polizia di Stato di Trento ha identificato 600 persone, controllato 320 auto e denunciato in stato di libertà 15 persone per reati contro il patrimonio, la persona o riconducibili allo spaccio di stupefacenti.

I controlli - informa la Questura - hanno interessato i principali parchi del capoluogo e all une zone maggiormente esposte a fenomeni di micro criminalità, tra cui piazza Dante e piazza Santa Maria Maggiore. L'attività degli agenti ha permesso di sequestrare circa 95 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina.

Sono inoltre stati eseguiti quattro accompagnamenti al Centro di permanenza per il rimpatrio e adottati quattro ordini del questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Il personale della Squadra mobile ha poi dato esecuzione a due misure cautelari non detentive del tipo divieto di avvicinamento alla persona offesa per reati contro la persona.

Nel centro di Rovereto sono stati disposti cinque servizi specifici di controllo del territorio con equipaggi del reparto Prevenzione crimine, con l'impegno complessivo di circa 100 uomini (compreso il personale della Squadra volanti). Sono state identificate complessivamente 450 persone e controllate 70 automobili. Sette persone sono state denunciate per furto, reati contro la persona e violazione della normativa sugli stranieri.

