Malore in val Genova, muore un escursionista di 84 anni

(ANSA) - TRENTO, 24 GIU - Un uomo di 84 anni, residente a Pelugo, in Trentino, ha perso la vita oggi per un arresto cardiaco lungo il sentiero 212 che conduce al rifugio Mandron, a quota 2.070 metri, in val Genova. Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 9.15, quando un membro del Soccorso alpino e speleologico del Trentino, che si trovava nel rifugio, ha allertato il Numero unico per le emergenze, segnalando l'incidente.

La Centrale di Trentino emergenza ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasferito sul posto il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica, che ha constatato il decesso. Il corpo dell'escursionista è stato trasportato a Pinzolo. (ANSA).