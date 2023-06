Controlli a Bolzano, arrestato 40enne latitante per spaccio

(ANSA) - BOLZANO, 24 GIU - Durante un servizio in borghese, gli agenti della Squadra mobile di Bolzano hanno arrestato un cittadino di origine tunisina di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale e noto alle forze dell'ordine per spaccio, trovato in possesso di 50 grammi di hashish e circa 10 grammi di cocaina. L'uomo - informa la Questura - è stato individuato nell'ambito dei servizi di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ai giardini della stazione.

Da un controllo approfondito, è emerso che, a carico del 40enne, vi era un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano a 2 anni, 5 mesi e 22 giorni di reclusione, che è stato condotto in carcere.

Nella serata di ieri, invece, un cittadino di origine straniera e una donna italiana sono stati sorpresi dagli agenti della Squadra volante a rubare in un'auto in sosta in un parcheggio del centro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre la coppia è stata denunciata per furto. Un altro cittadino straniero di 31 anni è stato denunciato per il furto di una bicicletta avvenuto in via Cappuccini. (ANSA).