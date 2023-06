Turista trentina muore all'Elba mentre fa il bagno in mare

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 23 GIU - Una turista di 54 anni di Trento è morta nella tarda mattinata di oggi all'isola d'Elba in seguito a un malore mentre stava facendo il bagno in mare da un gommone. È successo vicino all'isolotto dello Scoglietto al largo di Portoferraio (Livorno). Il 118 è subito intervenuto con una squadra con medico, ma quando i sanitari sono arrivati al gommone, dove la donna era stata trasferita dopo aver accusato il malore in acqua, era già in arresto cardiaco e le manovre rianimatorie sono purtroppo risultate vane. Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di porto che ha contattato il magistrato di turno a Livorno. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).