Tunnel del Brennero, dall'Ue altri 700 milioni

(ANSA) - BOLZANO, 23 GIU - Al progetto della galleria di base del Brennero sono stati assegnati altri 700 milioni di euro di finanziamenti europei. Lo rende noto la società di progetto Bbt-Se.

La stessa Bbt-Se ha partecipato, nell'ambito del programma di cofinanziamento europeo "Connecting Europe Facility" ad un bando della Commissione europea al fine di ottenere i nuovi finanziamenti.

Ad oggi l'Unione europea ha già assegnato al progetto oltre 1,6 miliardi di euro, coprendo il 50% dei costi per le attività di progettazione e di prospezione e il 40% dei costi per le attività costruttive. Importante novità della nuova tranche di finanziamento europea è costituita dall'aumento della percentuale di cofinanziamento a copertura della attività costruttive, che passa dal 40 al 50%.

I nuovi fondi dell'Unione europea copriranno, dunque, da ora in avanti il 50% di tutti i costi del progetto, con il restante 50% sostenuto in parti uguali dall'Italia e dall'Austria. Con questa ulteriore tranche di finanziamento di 700 milioni di Euro, i finanziamenti messi a disposizione dall'UE supereranno i 2,3 miliardi di euro. (ANSA).