Sgarbi, 'mi candido a Bolzano con bicicletta centro destra'

(ANSA) - BOLZANO, 23 GIU - "Per evitare di disperdere voti dell'area di centrodestra, vista la legge elettorale altoatesina che non permette collegamenti di lista, l'unica possibilità che abbiamo è di valutare, in accordo con Forza Italia, una specie di bicicletta o con la Lega o con Fratelli d'Italia". Lo afferma il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che conferma la partecipazione alle elezioni provinciali del prossimo ottobre in Alto Adige e, riferisce una nota, "sta ultimando le pratiche necessarie alla propria candidatura".

L'obiettivo, spiega ancora Sgarbi, è "portare il consenso anche politico che la mia attività ha ottenuto in questa area per estendere la capacità di penetrazione del centro destra".

"Dalle segnalazioni dei costi spropositati per il mantenimento del Museion di Bolzano, alla recente emergenza abitativa che colpisce lavoratori e studenti altoatesini, arrivando al fenomeno delle babygang: sono molti i segnali che indicano la necessità di avere un nuovo rinascimento in Alto Adige", sostiene Sgarbi.

"Nelle prossime settimane definiremo la tipologia di innesto all'interno della lista che punterà al governo della Provincia", ha concluso Sgarbi. (ANSA).