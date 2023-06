Inaugurazione ufficiale della Nuova clinica di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 23 GIU - Operativa, almeno in parte, già nel pieno del periodo più acuto della pandemia, la nuova clinica dell'ospedale di Bolzano è stata inaugurata ufficialmente quest'oggi con la benedizione del vescovo, Ivo Muser.

La struttura costituisce uno dei progetti edilizi più grandi e significativi della Provincia: 25 anni fa è stato bandito il concorso a livello internazionale, 20 anni fa è iniziata la progettazione, cinque anni dopo è stata posata la prima pietra.

Nel bel mezzo della pandemia, i primi servizi sono stati trasferiti a tempo di record, primo fra tutti il reparto di terapia intensiva provinciale. Gradualmente sono seguiti altri reparti e servizi, sempre senza interrompere le attività.

Alla presenza del presidente della Provincia e assessore alla sanità, Arno Kompatscher, è stata consegnata ufficialmente alla sua destinazione. Durante la benedizione, il vescovo ha espresso un ringraziamento speciale a tutti coloro che aiutano i malati, gli anziani e le persone bisognose di cure.

Kompatscher ha sottolineato l'importanza della struttura per l'assistenza sanitaria in tutta la provincia. "In Alto Adige abbiamo una rete di assistenza completa e ben funzionante che copre tutte le zone della provincia con sette ospedali, medici di base e pediatria di base, oltre a numerosi servizi presenti sul territorio".

Il presidente della Provincia ha anche ringraziato i pionieri del progetto, anch'essi presenti alla cerimonia, primi fra tutti l'ex presidente della Provincia, Luis Durnwalder, gli ex assessori provinciali all'edilizia e alla sanità, Florian Mussner e Richard Theiner, che nel 2008 avevano posato insieme la prima pietra, nonché l'assessora provinciale alla sanità, Martha Stocker, l'assessore provinciale all'edilizia, Massimo Bessone, e l'ex assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann, che hanno portato avanti il progetto. (ANSA).