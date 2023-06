Inaugurato a Trento l'Atelier Benigni degli editori

(ANSA) - TRENTO, 23 GIU - È stato inaugurato l'Atelier Benigni degli editori, un progetto portato avanti da una cordata di sette case editrici trentine, Vita Trentina Editrice, capofila dell'iniziativa, Keller Editore, Gruppo Tangram, Centro studi Erickson, Valentina Trentina Editrice, Reverdito ed Edizioni Osiride. Nell'atelier, che aprirà al pubblico martedì 27 giugno e che si trova dove fino al settembre del 2022 c'era la libreria delle sorelle Benigni, saranno organizzate alcune presentazioni di libri con firma copie ed iniziative culturali.

All'inaugurazione era presente anche Maria Benigni. "La mente deve continuamente funzionare. Compito del librario è proporre, non imporre. Non è un medico, ma delle proposte sarebbe importante farle. Il libro è un amico paziente, cerchiamo di attendere il momento giusto per l'incontro", ha detto.

"Questo locale deve diventare un locale vissuto soprattutto da voi trentini", ha detto l'amministratore delegato di Vita Trentina, Marcello Predelli. In questo spazio, ha aggiunto, "ci sono dei libri, ma non è una libreria. Vogliamo far conoscere ai trentini quello che gli editori trentini producono, perché in provincia di Trento ci sono editori di qualità che magari nelle librerie di Trento, per ragioni di spazio, non hanno il posto che meriterebbero".

"È un momento bellissimo. Ringrazio lo staff di Vita Trentina, che ha sognato questo luogo ed è stato capace di intessere un proficuo lavoro di collaborazione con l'editoria trentina. È un bel segno per il Trentino, per tutta la città", ha affermato l'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi. Lo spazio inaugurato oggi, che è proprietà della Confraternita della Santissima Annunziata, "è un punto d'incontro tra i trentini che leggono e i trentini che producono i libri", ha concluso il sindaco di Trento, Franco Ianeselli. (ANSA).