Fridays for future, Tribunale Trento rinvia l'udienza a ottobre

(ANSA) - TRENTO, 23 GIU - È stata rinviata al 31 ottobre l'udienza del Tribunale di Trento in merito al ricorso presentato dal movimento Fridays for future di Trento contro la condanna di tre attivisti a pagare 40mila euro per aver partecipato ad un'assemblea nel cortile del liceo "Vittoria", durante la manifestazione per il clima del 22 ottobre 2021.

Questa mattina, davanti al Tribunale di Trento, si è svolto un presidio lanciato dagli attivisti per il clima. "No alla scuola fortino. Costruiamo saperi critici", recitava uno striscione del movimento locale. (ANSA).