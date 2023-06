Evasione fiscale, Finanza recupera oltre 324 milioni di euro

(ANSA) - TRENTO, 23 GIU - Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, i Reparti della Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige hanno eseguito circa 8.700 interventi ispettivi (4.500 nella provincia di Trento e gli altri 4.200 in quella di Bolzano) e 896 attività di polizia giudiziaria delegate dalla magistratura nazionale (516 nella provincia di Trento e le altre 380 in quella di Bolzano), cui si aggiungono 5 indagini delegate da European Public Prosecutor's Office (di cui 4 su Bolzano), per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Questi i dati diffusi in occasione del 249/o anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Le attività a contrasto all'evasione fiscale in Trentino Alto Adige hanno consentito di recuperare a tassazione oltre 324 milioni di euro di base imponibile ai fini delle imposte dirette (circa 117 milioni in Trentino e 207 milioni in Alto Adige) e circa 120 milioni di Iva dovuta (56 milioni in Trentino e 63 milioni in Alto Adige). Le attività investigative e di analisi, sul fronte delle indebite compensazioni e degli illeciti inerenti ai crediti d'imposta, hanno permesso di accertare frodi per oltre 6,2 milioni di euro (1,5 in Trentino e 4,7 milioni in Alto Adige). Sono stati individuati sul territorio regionale 219 evasori totali (129 in Trentino e 90 in Alto Adige), ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 2.992 lavoratori in "nero" o irregolari (di cui oltre 2.500 in Alto Adige). Sono stati scoperti, inoltre, 26 casi di evasione fiscale internazionale, riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a residenze fiscali fittizie e all'illecita detenzione di capitali oltreconfine. I soggetti denunciati per reati tributari sono 255 (110 in Trentino e 145 in Alto Adige), di cui 14 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali è di oltre 14 milioni di euro (5,6 milioni in Trentino e 8,7 in Alto Adige). (ANSA).