Caduta massi dalla Cimna dei Colli Alti a Valdaora

BOLZANO, 23 GIU - Sempre più frequentemente nelle Dolomiti avvengono delle frane con il distacco, talvolta anche, di grossi massi. Ieri è successo a Valdaora in Val Pusteria, dove in serata si è verificato una caduta massi dalla Cima dei Colli Alti. Oltre al rumore provocato dalla caduta dei massi, un enorme nuvola di polvere era visibile dal paese. E' intervenuto il soccorso alpino dell'Avs di Valdaora che ha percorso i sentieri e le vie forestali della zona per assicurarsi che nessuno fosse rimasto coinvolto. Verso le ore 23 l'intervento è stato terminato per cessato allarme. Fortunatamente nessun escursionista si trovava nella zona colpita dalla scarica di massi, fa sapere il sito stol.