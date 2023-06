Comune Trento, deserta la gara per il collegamento con Mesiano

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - "La gara per affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione del collegamento verticale con la collina est di Trento è andata deserta.

Sapevamo che poteva succedere perché in questo ultimo periodo c'è stato un forte aumento dei prezzi dei metalli. Non per questo intendiamo rinunciare all'opera, che è strategica per il disegno di una nuova mobilità cittadina. Siamo fiduciosi che, aggiornando i prezzi, la nuova gara avrà un esito positivo".

Così - in una nota - il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

L'importo a base di gara è pari a 4.463.319 euro, mentre i lavori riguardano sia la realizzazione dell'ascensore inclinato, con una cabina da 50 posti, sia il collegamento pedonale e ciclabile a valle della sede universitaria di Mesiano. L'appalto è integrato, ovvero comprende sia la progettazione esecutiva che la realizzazione dell'opera.

A quanto riporta il Comune, la mancata presentazione delle offerte sarebbe legata a motivi di natura economica, in quanto "gran parte della struttura che costituisce l'impianto dell'ascensore con le relative linee di corsa è composta da elementi metallici che, specialmente in questo ultimo anno, hanno subito notevoli incrementi in termini di costi di produzione". Il progetto mandato in gara è stato predisposto con riferimento al prezziario 2022 della Provincia di Trento.

L'interesse di alcune ditte sarebbe invece confermato dai sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi.

L'amministrazione comunale intende procedere all'aggiornamento del bando sulla base del prezziario provinciale 2023 per ripubblicare la gara e avviare al più presto la progettazione esecutiva e il cantiere dell'opera.

