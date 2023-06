Autismo, a Levico la mostra collettiva 'Affinità elettive'

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - Prenderà il via il 24 giugno (fino al 2 settembre) alle Terme di Levico la mostra collettiva "Affinità elettive", progetto di Boccanera Gallery Trento/Milano in collaborazione con Scuderia Trentina, Trentino Motorsport Asd, Fondazione Trentina per l'Autismo e Casa "Sebastiano".

L'esposizione - sottolinea una nota - raccoglie le opere di 18 giovani con autismo che frequentano Casa "Sebastiano", nonché un trittico realizzato collettivamente e appositamente per la mostra, in dialogo con due opere di grande forza espressiva scelte quali icone della mostra: The embrace di Cristian Avram e Self-portrait di Andrea Fontanari. L'abbraccio di Avram vuole stringere a sé il diverso, mentre l'autoritratto di Fontanari pone l'attenzione al tema del "non sentire" e quindi dell'indifferenza.

"La Fondazione Trentina per l'Autismo è in prima linea per costruire rete con realtà diverse al fine di offrire esperienze educative e di inserimento sociale per ragazze e ragazzi con autismo, verso la conquista di autonomie e di spazi quotidiani di normalità. Lo sport e l'arte sono ambiti che sicuramente sanno entusiasmare anche le persone con disabilità, ringrazio Scuderia Trentina e Trentino Motorsport, che ci hanno coinvolti con Boccanera Gallery in un progetto innovativo e inclusivo. Noi continueremo a sensibilizzare e anche a pungolare perché sempre più sport ed arte diventino per tutti", dichiara il presidente della Fondazione Trentina per l'Autismo, Giovanni Coletti, insignito Ufficiale al Merito della Repubblica per la realizzazione di Casa "Sebastiano".

"A Casa "Sebastiano" la sperimentazione laboratoriale attraverso l'arte è operativa già da qualche anno - spiega la direttrice socio sanitaria del centro Annachiara Marangoni - e segue la direzione dell'accelerazione del processo espressivo, sapendo che, in questi soggetti, sono minate proprio le possibilità comunicative. La pittura, per natura fluida e indeterminata, si presta molto bene a favorire il dire attraverso il fare, modellando la parola sulla tela". (ANSA).