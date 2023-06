Arrestato corriere della droga in val Pusteria

(ANSA) - BOLZANO, 22 GIU - In Alto Adige la stagione turistica comporta anche un aumento delle attività di spaccio.

La polizia ha arrestato a Dobbiaco un cittadino italiano di 39 anni, trovato durante un controllo stradale lungo la Statale 49 in possesso di grosse quantità di stupefacente.

Gli agenti, insospettiti dal comportamento nervoso dell'uomo e visti i suoi precedenti, hanno approfondito il controllo sull'autovettura, all'interno della quale è stata trovata una scatola di cartone di grosse dimensioni con 16,5 chilogrammi di hashish e 314 grammi di cocaina. La successiva perquisizione presso il domicilio dell'uomo in alta val Pusteria ha portato al sequestro di ulteriori 200 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish e di 7800 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio e del materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

L'intervento ha consentito di assestare un deciso colpo al traffico di stupefacenti in direzione del capoluogo, impedendo una diffusione che d'estate tende ad aumentare anche in relazione alla maggiore frequentazione di locali pubblici e alla vita notturna. (ANSA).