Regioni a Statuto speciale, 'ripristinare competenze perse'

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - Per ripristinare rapidamente le competenze delle Regioni a Statuto speciale, limitate dalle sentenze della Corte Costituzionale, le Regioni intendono presentare al più presto una proposta comune. Questo quanto emerso dalla riunione tenutasi a Roma, alla quale il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, nella sua funzione di coordinatore, ha invitato le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Bolzano e di Trento.

"Come è noto, a partire dalla Riforma costituzionale del 2001, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha più volte determinato problemi e limitazioni alle competenze delle Regioni a Statuto speciale. Per quanto riguarda l'Autonomia dell'Alto Adige, anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto esplicito riferimento a questo ripristino nella sua dichiarazione di Governo, poiché vi è un obbligo in tal senso legato all'ancoraggio internazionale dell'Autonomia dell'Alto Adige", ha ricordato in questo contesto il presidente altoatesino. L'incontro odierno è servito a coordinare il lavoro tra le singole Regioni a Statuto speciale per poter presentare una proposta comune. Le Regioni hanno concordato sulla necessità di preparare rapidamente la bozza per poterla poi discutere con il Governo. (ANSA).