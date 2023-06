Incendio nella notte a Millan, due auto in fiamme

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - Un incendio di due auto si è sprigionato nella notte in via Oswald von Wolkenstein a Millan nei pressi di Bressanone. L'incendio ha coinvolto anche la facciata di un condominio.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Millan che sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo. I veicoli, comunque, sono stati completamente danneggiati. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Indagano i carabinieri. (ANSA).