Torna il Trentodoc Festival,3 giorni sulle bollicine di montagna

(ANSA) - TRENTO, 20 GIU - Le bollicine di montagna tornano protagoniste del Trentodoc Festival, che dal 22 al 24 settembre 2023 andrà in scena con la sua seconda edizione. La kermesse è promossa dalla Provincia autonoma di Trento e organizzata da Istituto Trento Doc e Trentino marketing spa, in collaborazione con il Corriere della Sera.

La manifestazione intende valorizzare le 57 cantine e case spumantistiche del Trentino, che accoglieranno gli ospiti con visite nei vigneti, laboratori didattici, aperitivi, cene a tema e serate musicali. Sono attesi enologi, esperti e personaggi del mondo enogastronomico e dello spettacolo, tra cui il cantautore Diodato e la Gialappa's Band.

"Questa eccellenza, che attraversa il mondo, aveva bisogno di essere raccontata e celebrata in città, attraverso un appuntamento fisso che parla ai trentini e tutte le persone da fuori. Ecco perché abbiamo deciso di collaborare al Trentodoc Festival, pronto a tornare in un'edizione ancora più ricca, con due focus tematici, salute e clima, e la parte di l'accoglienza nelle cantine maggiormente valorizzata", ha spiegato Luciano Ferraro, vicedirettore del Corriere della Sera e direttore del comitato scientifico della kermesse.

Punto di riferimento del Festival è la città di Trento, con i suoi cortili, i parchi e i palazzi storici, ma non mancheranno gli itinerari alla scoperta dei territori di produzione.

Per l'edizione 2023 sono stati organizzati oltre 119 appuntamenti (76 dei quali in cantina, più del doppio rispetto alla prima edizione) e sono attesi 60 personaggi illustri.

