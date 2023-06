Maturità: mercoledì prima prova scritta per 4000 altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 20 GIU - Nelle scuole in lingua italiana, gli esami di Stato inizieranno, come previsto, il 21 giugno con la prova scritta di italiano; seguirà la prova specifica di indirizzo (il 22 giugno) e poi la terza prova scritta, quella di tedesco seconda lingua, che, nella maggior parte degli istituti, sarà il 23 giugno, tranne nei percorsi che prevedono l'effettuazione della seconda prova scritta su più giorni, come il Liceo artistico. In questi casi la terza prova scritta si terrà martedì 27 giugno. Dopo le correzioni, sarà la volta dei colloqui. "Sarà un ritorno alla maturità pre-Covid - spiega l'assessore alla scuola italiana, Giuliano Vettorato - con 39 commissioni composte da 3 membri interni e 3 esterni, più un presidente esterno. La giusta conclusione di un anno scolastico all'insegna di un ritorno alla normalità, con uscite didattiche, lezioni ed esami finali in presenza".

Sono circa 1.300 gli studenti e le studentesse delle scuole in lingua italiana che affronteranno le prove. "La prospettiva degli esami può generare ansia, non solo nei candidati, protagonisti di questo momento, ma anche nelle loro famiglie", commenta il sovrintendente, Vincenzo Gullotta. "Invito pertanto a guardare agli esami come a un passaggio importante, ma non definitivo, del percorso educativo e personale. Si continua ad imparare, a crescere, a studiare e ad impegnarsi: per questo mi sento di dire che l'importante non è tanto il risultato finale, quanto tutta la strada che ha portato fino a questo obiettivo", conclude Gullotta.

L'esame di Maturità segnerà per molti la conclusione, dopo un cammino durato 13 anni, del percorso scolastico. "Ringraziamo tutti gli insegnanti che hanno accompagnato i maturandi durante il percorso scolastico, dalla scuola dell'infanzia, alla primaria, dalla scuola di I grado alle superiori. Ognuno di loro ha lavorato con impegno e dedizione per far sì che ogni studente arrivasse a cogliere il proprio successo", sottolinea l'assessore Vettorato.

Anche per circa 2700 studenti delle scuole in lingua tedesca la giornata di mercoledì segnerà l'inizio degli esami di Maturità, con il ritorno alla normalità pre-Covid. Previste, anche in questo caso, tre prove scritte e un colloquio orale. Si parte mercoledì 21 giugno con la prima prova scritta di tedesco, il giorno seguente è prevista la prova specifica di indirizzo, mentre venerdì 23 giugno gli studenti saranno impegnati nella terza prova scritta di italiano. Ieri si sono svolte le conferenze di servizio dei Presidenti e delle commissioni d'esame. (ANSA).