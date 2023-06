In Alto Adige aree militari in cambio di opere e manutenzione

(ANSA) - BOLZANO, 20 GIU - Prosegue in Provincia di Bolzano il programma di permuta con il demanio militare. Come ha annunciato il governatore Arno Kompatscher, la giunta ha approvato il quarto accordo di programma. Come stabilito dall'accordo quadro, la Provincia di Bolzano realizza una serie di opere e di lavori di manutenzione in cambio della cessione di ex caserme e terreni.

Il nuovo accordo di programma prevede il passaggio dell'ex deposito Pillhof ad Appiano, dell'ex aeroporto militare a Vipiteno, come anche di un edificio con terreno dell'Aeronautica in via Novacella a Bolzano. In cambio la Provincia realizzerà una nuova mensa dell'esercito a Corvara ed effettuerà lavori di manutenzione alla caserma di Dobbiaco, ha spiegato Kompatscher.

Una permuta in fase di conclusione prevede invece la cessione dell'area Klughammer al lago di Caldaro e di alcune aree a Vipiteno e Laives. (ANSA).