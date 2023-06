Bolzano dichiara guerra ai furbetti dei rifiuti

(ANSA) - BOLZANO, 20 GIU - A Bolzano sono circa 400 le isole ecologiche presenti sul territorio comunale. La recente installazione di una dozzina di telecamere di video sorveglianza ha permesso di meglio conoscere e comprendere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti o del loro non corretto smaltimento.

Comportamenti perseguiti con pesanti sanzioni pecuniarie recentemente raddoppiate nella loro entità. Stamane il Sindaco Renzo Caramaschi e l'Assessora comunale all'Ambiente Chiara Rabini hanno illustrato la situazione e soprattutto rinvolto un invito, non tanto ai bolzanini già virtuosi, quanto ai cosiddetti "pendolari" dei rifiuti invitandoli ad una corretta gestione e smaltimento nel proprio comune di residenza.

Sono 12 dunque le telecamere di videosorveglianza attive dalla scorsa primavera collocate nei pressi di altrettante isole ecologiche. Si trovano nelle zone più ai margini del centro abitato. Sono state collocate dove si sono registrati più abbandoni. Saranno poi spostate in altre zone problematiche se necessario. Solo nell'ultimo mese sono state elevate 250 sanzioni di cui più di 100 per l'utilizzo delle campane da parte di persone provenienti da altri comuni altoatesini. Sono 3 gli agenti impegnati quasi a tempo pieno nella visione e nell'analisi delle immagini. Dall'osservatorio, sia pure parziale, offerto dalle 12 telecamere è emerso un panorama di negligenze nel settore rifiuti ad ampio raggio: abbandoni da parte di cittadini e ditte anche del settore delle pulizie; aziende private ed enti pubblici che non sanno dove sono i propri contenitori, pendolari che da sempre utilizzano le campane stradali di Bolzano intasandole e abbandonando per strada se i contenitori sono pieni. Comportamenti non più tollerabili che danneggiano la Città non solo da un punto di vista ambientale, ma anche economico.

"Oltre a gravare sulla SEAB, costretta ad un lavoro extra, i risultati -hanno detto sindaco e assessore all'Ambiente - sono centinaia di sanzioni ogni mese, di recente raddoppiate nell'importo: 200 Euro per i cittadini, 400 per le aziende".

