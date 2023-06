Precipita lungo un canalone sull'Ortles, è grave

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - Sull'Ortles un turista tedesco di 63 anni è precipitato per un centinaio di metri lungo un canalone. Ha riportato gravi ferite, ma non è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato lungo la via dei Coston, mentre l'uomo stava salendo con alcuni amici verso la vetta.

L'allarme è stato lanciato dai compagni di cordata. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelikan 3 con gli uomini del soccorso alpino di Solda e la Guardia di finanza. Il ferito è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Bolzano. (ANSA).