Piano della Lav per trasferire l'orsa Jj4 in Romania

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - La Lav ha presentato un piano per il trasferimento dell'orsa Jj4, responsabile dell'aggressione ad Andrea Papi, in Val di Sole, il 5 aprile scorso, ora rinchiusa al Centro faunistico Casteller di Trento. Lav ha selezionato il Libearty bear santuari zarnesti, un rifugio rumeno che si estende per 69 ettari e che attualmente ospita 115 orsi, 36 dei quali sono stati recuperati dalla natura perché ritenuti un potenziale pericolo per la popolazione locale. Dal momento che il santuario si trova nell'Unione europea - informa una nota - risulta più facile organizzare e gestire tecnicamente il trasporto dell'animale.

"Ora la Provincia di Trento non ha più alcuna giustificazione. Abbiamo depositato un piano dettagliato che consente di portare in salvo Jj4 oggi stesso senza alcun costo per la Provincia, è sufficiente la firma di Fugatti per dare avvio al procedimento", dichiara Massimo Vitturi, responsabile Lav - Animali selvatici.

Il trasferimento - si legge nel piano della Lav - sarà effettuato dal personale del Centro addetto allo spostamento di orsi, supportato e assistito da un'equipe di veterinari specializzati. L'orso sarà trasportato in un contenitore dopo essere stato sedato temporaneamente o tramite apposite "porte di carico". Prima del trasporto - scrive la Lav - sono da svolgere alcune attività sanitarie preparatorie con almeno 60 giorni di anticipo. (ANSA).