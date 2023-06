Cade dal muretto mentre raccoglie mele, 42enne ferito alla testa

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - Incidente in un meleto di Vervò, in valle di Non. Il proprietario del terreno, 42 anni, del posto, è caduto da un muretto di circa un metro e mezzo mentre raccoglieva mele e ha battuto la testa. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cles ed il personale sanitario di soccorso, oltre all'elicottero che ha trasportato il 42enne in ospedale a Trento. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).