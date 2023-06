Assistenza infanzia, bene orari per tre quarti delle famiglie

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - Circa tre quarti delle famiglie, che hanno partecipato al primo sondaggio provinciale sul fabbisogno di assistenza prolungata all'infanzia, si sono dichiarate soddisfatte degli attuali orari di apertura dell'asilo nido, della scuola materna e della scuola elementare durante l'anno educativo. Oltre il 70% dei partecipanti è soddisfatto anche dell'attuale offerta di assistenza estiva.

La rilevazione è stata realizzata la scorsa primavera dall'Agenzia per la famiglia della Provincia di Bolzano in collaborazione con l'Istituto provinciale di statistica (Astat), con il coinvolgimento delle tre Direzioni scolastiche e degli asili.

I primi risultati sono stati discussi nel gruppo di lavoro sulla politica del tempo: con il questionario online sono state contattate oltre 50.000 famiglie. Sono stati restituiti più di 25.700 questionari.

In particolare, i genitori dei bambini della scuola materna hanno partecipato molto attivamente al sondaggio, mentre il tasso di partecipazione è stato leggermente inferiore tra i genitori dei bambini della scuola primaria ed i genitori dei bambini più piccoli che non frequentano ancora la scuola materna.

"L'indagine fornisce un buon quadro delle esigenze delle famiglie. Sebbene i risultati preliminari ci permettano di concludere che l'offerta di assistenza all'infanzia è già soddisfacente per la maggior parte delle famiglie, vogliamo lavorare insieme su ulteriori misure da adottare a diversi livelli", commenta l'assessora provinciale alla famiglia, Waltraud Deeg.

"Grazie alla buona collaborazione tra assistenza all'infanzia, l'istruzione, la Provincia e i Comuni - aggiunge l'assessore all'istruzione in lingua tedesca, Philipp Achammer - possiamo riuscire a perfezionare, consolidare ed ampliare l'offerta di assistenza all'infanzia, perché le famiglie e le istituzioni hanno bisogno di sicurezza nella pianificazione per poter usufruire o offrire servizi in modo affidabile". (ANSA).