Analisi sul polline delle api per mappare la qualità dell'aria

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - Mappare la qualità dell'aria e la biodiversità botanica di specie mellifere di fondovalle per la città di Trento mediante l'analisi dei pollini raccolti dalle api, considerate a livello internazionale delle sentinelle ambientali. È l'obiettivo del progetto Bee Trento, nato dalla collaborazione tra l'Ufficio parchi e giardini del Comune di Trento, il Muse, la Libera Università di Bolzano, il Garden Club Trento e la Federazione trentina del biologico e del biodinamico insieme ad alcuni apicoltori urbani.

Il progetto BeeTrento consiste nella collocazione temporanea, lungo il fondovalle, in luoghi isolati, di alcune arnie recintate all'interno delle quali vengono poste delle trappole, innocue per gli insetti, ma in grado di catturare una parte del polline raccolto dalle api durante i loro voli nel raggio di circa 1,5-2 chilometri dall'arnia. Durante l'estate verranno raccolti, in due momenti diversi, dei campioni di polline che saranno analizzati per individuare la presenza di agrofarmaci e metalli pesanti e di valutarne la composizione per poter conoscere nel dettaglio quali siano le preferenze fiorali delle api all'interno dell'area urbana. I risultati delle analisi polliniche nelle aree campione (che non coprono al momento l'intero territorio comunale) saranno preziosi per valutazioni scientifiche che potranno indirizzare politiche ambientali, definire iniziative di piantumazione arboree e arbustive gradite alle api o con funzione di protezione e barriera agli inquinanti, promuovere la conoscenza e protezione degli impollinatori. I soggetti partecipanti al progetto - sottolinea una nota - auspicano che BeeTrento possa evolvere in uno studio più esteso sull'intero territorio comunale, fornendo informazioni utili per le politiche del cibo, per le strategie del verde comunale, per la promozione dell'apicoltura e per ulteriori iniziative divulgative. (ANSA).