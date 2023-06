Un orso avvistato di notte a Dimaro in val di Sole

(ANSA) - BOLZANO, 17 GIU - Un orso è stato avvistato la scorsa notte a Dimaro, in val di Sole. Verso le 3 di notte - racconta il sindaco Andrea Lazzaroni - una donna, che abita in una casa ai margini del paese, è stata svegliata dal suo cane che abbaiava in modo deciso. A poca distanza dall'abitazione la donna ha poi visto un esemplare relativamente giovane di un orso.

I proprietari sono riusciti a fare rientrare il cane in casa, evitando così un contatto con il plantigrado, che comunque, nonostante le luci e le grida, si è allontanato solo dopo alcuni minuti. (ANSA).