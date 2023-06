Quarant'anni di Feste Vigiliane in un libro

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - Si è svolto a Palazzo Geremia il primo dei due incontri organizzati per celebrare e ricordare questi primi 40 anni delle Feste Vigiliane. Per suggellare l'importante traguardo, è stata presentata una pubblicazione interamente dedicata alle feste patronali dal titolo "Ed è già tradizione. Quarant'anni di Feste Vigiliane", curata dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, al cui interno sono stati raccolti immagini, documenti e i passaggi più significativi di questa festa tradizional-popolare.

L'incontro a Palazzo Geremia ha inoltre rappresentato una preziosa occasione per incontrare e ascoltare i protagonisti di questi primi 40 anni di Feste. Nel corso della mattinata si sono alternate le testimonianze e i ricordi degli ultimi quattro sindaci della città di Trento (Lorenzo Dellai, Alberto Pacher, Alessandro Andreatta e Franco Ianeselli), dell'arcivescovo emerito di Trento Mons. Luigi Bressan, di Carlo Fait (presidente del Centro Servizi Culturali S. Chiara fino al 2010) e Sergio Divina (attuale presidente del Centro S. Chiara), di Guido Malossini (ideatore e storico patron delle Feste Vigiliane), di Marco Lazzeri (presidente ProLoco Centro Storico Trento), oltre agli interventi di Giorgio Fracalossi (presidente di Cassa Centrale Banca), e Davide Leveghi (ricercatore Fondazione Museo Storico del Trentino e curatore della pubblicazione). (ANSA).