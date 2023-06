Non poteva uscire da sola, ragazza maltrattata dai familiari

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - Non poteva uscire di casa da sola e tantomeno vestirsi all'occidentale. I carabinieri di Borgo Valsugana hanno così dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal gip di Trento per il padre e i due fratelli maggiori della ragazza pakistana minorenne.

L'accusa è di maltrattamenti in famiglia, lesioni e stalking.

I carabinieri, attivati dal dirigente scolastico dell'istituto frequentato dalla vittima, ascoltando la ragazza con l'ausilio di una psicologa, hanno fatto luce su una raccapricciante storia di violenze fisiche e verbali. Secondo le ricostruzioni dei militari, il semplice rifiuto di servire il pranzo al fratello più grande poteva far scattare la furia dei maschi di casa.

A spingere la vittima a denunciare i vari soprusi, è stato lo stalking di uno dei due fratelli. Quest'ultimo da sempre la sottoponeva a costanti controlli impedendogli, ad esempio, di avere un profilo Instagram e giungendo anche a rompergli il telefono a causa di alcuni messaggi scritti dalla ragazzina. La vessava inoltre con minacce anche gravi, giungendo addirittura, nelle scorse settimane, a manifestarle l'intenzione di portarla in Pakistan, loro terra di origine, per costringerla a sottostare ai canoni dell'ortodossia religiosa islamica e a sposarsi al compimento della maggiore età. La ragazza ora si trova in una struttura "protetta". (ANSA).