Muore dopo un tuffo nel lago di Lases in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - E' morto all'ospedale Santa Chiara di Trento un 31enne che nel tardo pomeriggio di ieri era stato recuperato dai soccorritori dalle acque del lago di Lases, da cui non era riemerso dopo un tuffo.

La vittima, Alessandro Zanella di Lavis, era in compagnia del padre, quando è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lona-Lases e Albiano ed i carabinieri, oltre al personale di soccorso e ai sommozzatori. Dopo alcuni minuti il corpo è stato localizzato e recuperato. L'uomo è stato rianimato sul posto, ma è deceduto in serata in ospedale.

