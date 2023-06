"La bella estate del Mart" a Villa Lagarina

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - A Villa Lagarina, tra Palazzo Libera e il Parco Guerrieri Gonzaga sono allestite tre mostre realizzate in collaborazione con il Mart di Rovereto. Alla presentazione sono intervenuti il presidente Fugatti e Vittorio Sgarbi, presidente del Mart e sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura.

"Si compie oggi un altro passo di Galassia Mart, il progetto culturale con il quale il museo esce dai suoi tradizionali spazi per portare l'arte, la cultura e la bellezza in altre località del Trentino - le parole del presidente Maurizio Fugatti -. Lo facciamo oggi qui a Villa Lagarina con la bellissima mostra "La Bella Estate del Mart", e siamo certi che in futuro il Mart proporrà simili iniziative anche in altri territori della nostra provincia".

L'evento è stato accompagnato dal concerto dei Labirinti Armonici. Nelle prossime settimane il Mart dedicherà un ciclo di eventi musicali alla figura di Arturo Benedetti Michelangeli a cui è dedicata una delle tre mostre. (ANSA).