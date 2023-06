WaltherPark, 'daremo lavoro a 700 persone'

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - "Fra meno di due anni i lavori del WaltherPark saranno ultimati e il centro commerciale aprirà le sue porte. Ecco perché si stanno cercando circa 700 collaboratori a Bolzano", come annunciato da Heinz Peter Hager, presidente di Signa Italia, nell'ambito di una conferenza stampa. Nel frattempo, il complesso immobiliare continua a crescere.

Entro la fine di quest'anno la Signa istituirà a Bolzano un cosiddetto HR Desk, che fungerà da punto di contatto tra i futuri operatori del centro commerciale e i loro potenziali collaboratori. Nel centro commerciale WaltherPark saranno collocati circa 90 operatori del commercio, della ristorazione e del terziario. "Le manifestazioni di interesse concrete pervenuteci sono quasi il doppio", conferma Hager. Ben due anni prima dell'apertura, circa il 60% delle superfici offerte in locazione, risultano già locate o in procinto di firma. La domanda è altrettanto buona per le altre parti del WaltherPark".

Ci sarà un hotel, già affittato, spazi da adibire ad uffici, già tutti venduti, e circa 110 appartamenti che saranno sviluppati in diversi edifici. "Anche le vendite degli appartamenti vanno bene. Dall'inizio nell'autunno del 2022, abbiamo venduto circa la metà degli appartamenti", afferma Hager.

L'Unione commercio turismo servizi aveva presentato ricorso per conto di alcuni commercianti del centro di Bolzano contro il nuovo centro. "Fin dall'inizio eravamo fiduciosi di essere nel giusto e infine lo ha confermato l'istanza giudiziaria - e perfino il Consiglio di Stato", afferma Hager.

