Swz, stagione invernale top a Bolzano e Merano con +22 e 11%

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - Stagione invernale molto positiva in Alto Adige. Tutte le località registrano un aumento. Il giornale degli imprenditori altoatesini Swz analizza però i dati nel dettaglio ed evidenzia, a sorpresa, che non sono i famosi centri sciistici a registrare gli incrementi più importanti.

Infatti, Alta Badia segna l'incremento minore di turisti (+1,2%), mentre volano Bolzano e Merano con i loro dintorni con un +22,3 e +11,1%. Le due città attirano turisti anche a novembre ed aprile, all'inizio e alla fine della stagione, scrive la Südtiroler Wirtschaftszeitung. Numeri irrilevanti ma curiosi arrivano da Lauregno: la piccola località della alta val di Non passa da 12 a 380 pernottamenti, facendo registrare un aumento record del 3.000%. Bene anche Tubre che, probabilmente grazie all'inaugurazione del nuovo albergo wellness Tuberis, può vantare un aumento del 700%. (ANSA).