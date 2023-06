Rifiuti, modificata legge provinciale. Tonina, serve un impianto

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - La Giunta provinciale ha dato il via libera, con adozione preliminare, al disegno di legge proposto dal vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina, che riorganizza il servizio di gestione dei rifiuti urbani modificando le leggi provinciali precedenti, la 3 del giugno del 2006 e il Testo unico provinciale sull'ambiente (Tulp).

Il disegno di legge - si legge nella nota della Provincia - prevede l'istituzione dell'Ato, coincidente con tutto il territorio provinciale, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che comprende tutte le fasi (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani). Si prevede anche che l'esercizio, da parte di Provincia, Comuni e Comunità, di funzioni e attività in materia di gestione dei rifiuti urbani avvenga in forma associata, tramite un apposito ente di governo da istituirsi tramite convenzione tra gli stessi enti. A questo ente spetterà l'organizzazione del servizio di gestione integrata.

In questo momento, ha dichiarato Tonina in conferenza stampa post Giunta provinciale, "non ci sono le condizioni per conferire tutto il nostro rifiuto alla provincia di Bolzano.

Ribadisco che già lo scorso anno il Consiglio delle autonomie ha ribadito a larghissima maggioranza che serve l'impianto". Sulla tipologia di impianto, Tonina ha precisato che "la decisione ufficiale non c'è ancora" e che comunque la Giunta attuale propende "per un termovalorizzatore". (ANSA).