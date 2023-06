Premio Legambiente e Touring a 4 località in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - Tra le località lacustri che hanno ottenuto le 'Cinque Vele', il massimo riconoscimento di Legambiente e Touring Club Italiano ai luoghi che hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi di eccellenza con strategie di sviluppo sostenibile, ci sono anche Molveno e Ledro, in Trentino, e Fiè allo Sciliar e Appiano sulla strada del vino (lago di Monticolo), in Alto Adige. Le province autonome di Trento e Bolzano si confermano le più premiate con 4 località e la conquista del primo posto in classifica con il comune di Molveno, "vero avamposto - si legge in una nota - di una rivoluzione lenta che, sul modello della località marittima di Baunei, si è posto l'obiettivo di ripensare le strategie di sviluppo turistico del territorio e contingentare il carico di ospiti, mettendo in atto uno studio per individuare il 'numero giusto' di presenze che assicuri l'equilibrio tra chi vive il paese, chi lo visita e l'ambiente".

Tra le altre località lacustri che hanno ottenuto il massimo riconoscimento anche Scanno (Aq), sul lago omonimo in Abruzzo, per il Veneto Alpago (Bl) sul Lago di Santa Croce e Sospirolo (Bl) sul Lago del Mis; in Toscana confermate le Cinque Vele a Massa Marittima (Gr) sul lago dell'Accesa. Ulteriore conferma rispetto allo scorso anno a due località piemontesi: Avigliana (To) sul lago omonimo e Cannero Riviera (Vb) sul Lago Maggiore. Per la Lombardia, si confermano come migliori località Toscolano Maderno (Bs) e Gardone Riviera (Bs), entrambe sulla riva occidentale del Lago di Garda.

Premiate anche 21 località marine che conquistano le 'Cinque Vele'. La guida blu "Il mare più bello 2023" conferma il primato della Sardegna, che è la regione più premiata con 7 località, a partire dalla prima in classifica, Baunei, in provincia di Nuoro. Seguono la Toscana con 4 località; la Puglia e la Campania entrambe con 3 e la Sicilia con 2. Chiudono la classifica, la Basilicata e la Calabria. (ANSA).