Nelle valli del Trentino sportelli per richiedere il passaporto

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - Tornano gli sportelli per richiedere il passaporto nelle valli del Trentino. Si parte con il Primiero, dove dal 13 giugno c'è la possibilità di prenotare l'appuntamento al Consorzio dei Comuni trentini. "È stata una lunga battaglia che abbiamo portato avanti come Comuni periferici del Trentino, per problemi di lunghe lista d'attesa, che in molti ci avevano segnalato in questi mesi. Primiero sarà quindi il primo territorio a partire da martedì 13 giugno con lo sportello territoriale e dopo 5 settimane sarà possibile ritirare il passaporto richiesto, senza spostamenti fuori valle.

Un servizio di grande importanza per l'intera comunità, che altrimenti richiedeva lunghi mesi di attesa e trasferte a Trento", commenta il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli . Gli sportelli territoriali saranno istituiti presso i Comuni di Primiero-San Martino di Castrozza, Malé, Pinzolo, Moena e Borgo Valsugana, con una cadenza di 5 settimane secondo un calendario ben definito e vedranno la presenza del personale della Questura di Trento. A partire dal 35° giorno successivo alla presentazione dell'istanza i cittadini, residenti o domiciliati nell'ambito territoriale, potranno recarsi presso lo sportello di riferimento per il ritiro del passaporto richiesto. L'iniziativa coinvolge 98 Comuni su 166 Il tutto grazie al Protocollo d'intesa siglato dal questore di Trento, Maurizio Improta, dal presidente del Cal Paride Gianmoena, dai presidenti delle Comunità Roberto Pradel (Primiero), Lorenzo Cicolini (val di Sole), Enrico Galvan (Valsugana e Tesino), dal sindaco di Moena Alberto Kostner e dal sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini. Sono infatti interessati dal protocollo gli ambiti territoriali di Primiero, Val di Non e Val di Sole, Valli Giudicarie, Valsugana e Tesino e Valli di Fiemme e Fassa.

"Si tratta di un'iniziativa unica in Italia, che va a garantire un servizio ai cittadini e che vuole rispondere in maniera concreta ad una richiesta di passaporti quadruplicata rispetto al periodo pre-pandemico e dovuta anche alla necessità del passaporto per recarsi in Gran Bretagna, in seguito alla Brexit", ha sottolineato il questore di Trento Maurizio Improta. (ANSA).