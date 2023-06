Nasce a Bolzano Transphorma, punta su green economy

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - Ladurner Ambiente e Axpo Energy Solutions Italia, ESCo di Axpo Italia, hanno costituito ufficialmente Transphorma Srl. La nuova società a responsabilità limitata, con sede a Bolzano, sarà attiva nel settore della green economy con l'obiettivo di promuovere progetti di partenariato pubblico-privato per incentivare l'economia circolare, l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile.

Transphorma - così una nota - si propone di riunire il know-how di Ladurner Ambiente e Axpo Energy Solutions Italia (che detengono rispettivamente partecipazioni sociali di maggioranza e di minoranza nella nuova compagine) e di metterlo a disposizione di enti pubblici ed aziende multiservizi tramite operazioni di partenariato pubblico-privato, con particolare attenzione verso le iniziative di Project Financing.

L'azienda intende offrire servizi e progetti che abbracciano la green economy a 360 gradi: dalla fornitura e manutenzione di veicoli di raccolta a zero o a basse emissioni di Co2 (elettrici, a metano, a idrogeno e alimentati con altre fonti rinnovabili), alla realizzazione e gestione di sistemi di ricarica per gli stessi veicoli, di impianti di produzione di energia pulita e di accumulatori. A queste competenze si uniscono la capacità di effettuare interventi di efficientamento energetico per gli impianti di depurazione acque e degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi. Nel corso del prossimo quinquennio, Transphorma intende raggiungere un bacino di utenza di 1.000.000 di persone e mettere su strada 1.000 mezzi elettrici, arrivando a generare un risparmio annuo di 20.000 tonnellate di Co2. (ANSA).