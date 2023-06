Mostre: Silvano Tacus espone "Fruit" a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - L'architetto Silvano Tacus torna ad esporre a Bolzano nella Piccola Galleria Comunale sotto all'antico Municipio di Bolzano, in via Portici 30, con una personale di acquerelli dal titolo "Fruits".

Una mostra dove non saranno esposte semplici nature morte, ma frutta viva, che anche se sbucciata, riesce ad emanare la sua fragranza, la sua morbidezza il suo profumo. L'artista in queste opere cerca di rappresentare la morbidezza intrinseca del prodotto che ancora vive e pulsa, che sia un chicco, una fetta o uno spicchio o, addirittura, una scorza, esternando i suoi cromatismi e le sue umidità. Gli acquerelli di Silvano Tacus esprimono questi valori con maestria e delicatezza, perché sono assimilati dalla sua osservazione attenta e scrupolosa che non tralascia nemmeno i più minimi dettagli.

La mostra sarà visitabile nella Piccola Galleria di Via dei Portici 30 - Passaggio Antico Municipio 8 - dal 16 al 28 giugno con i seguenti orari: Lunedì -Venerdì 10 - 12 / 16 - 19 e Sabato 10 - 12. Chiuso Domenica. (ANSA).