Morta donna 83enne caduta ieri nell'Isarco

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - Non ce l'ha fatta la donna di 83 anni caduta ieri sera nel fiume Isarco nei pressi di Bressanone.

La donna è deceduta all'ospedale di Bolzano, come riporta il portale news Stol.it. Due ciclisti avevano notato ieri, verso le 18, il corpo nel fiume a sud di Bressanone e hanno lanciato l'allarme. I vigili del fuoco hanno recuperato velocemente la donna, che è stata rianimata sul posto e trasportata dall'Aiut Alpin in ospedale, dove però ora è deceduta. (ANSA).