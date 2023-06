L'Egizio sbarca a Bolzano con una mostra

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - Il Museo Egizio di Torino sbarca a Bolzano con la mostra Antichi Egizi: maestri dell'arte. Dal 21 settembre al 10 dicembre al Centro Trevi saranno esposti una ventina di oggetti e opere. Si tratta del primo evento del progetto Storie dell'arte con i grandi musei.

Come ha spiegato l'assessore provinciale Giuliano Vettorato si tratta di un percorso pluriennale ideato per portare gli altoatesini alla scoperta di civiltà antiche e moderne e delle opere d'arte a cui queste hanno dato vita. Un'iniziativa sviluppata dall'Ufficio Cultura della Ripartizione Cultura italiana nel solco di quelle che da anni rendono concreta una specifica indicazione della legge provinciale sulla cultura: "una cultura per tutti".

Per raggiungere tale obiettivo, ogni anno sarà scelta un'epoca storica a partire dalle più antiche, relazionandosi con un importante museo italiano. Il progetto partirà in autunno con Antichi Egizi: maestri dell'arte, mostra che raccoglierà diversi reperti provenienti da Torino, dal Museo Egizio. L'esposizione, curata da Paolo Marini, curatore dell'Egizio, sarà dedicata alle arti dell'antico Egitto e abbraccerà più di tre millenni di storia.

Da giugno, la collocazione nel Foyer del Centro Trevi di Bolzano della copia in vetroresina della statua di Ramses II, terzo faraone della XIX dinastia che regnò dal 1279 a.C. al 1213 a.C., precederà la mostra di reperti originali Antichi Egizi: maestri dell'arte. La statua originale è uno dei simboli del Museo Egizio. (ANSA).