Ferro: 'Non si sa da dove vengono 300 posti letto in meno'

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - "Questi 300 posti letto in meno non si sa da dove vengono". Lo ha detto, in conferenza stampa post Giunta provinciale, il direttore generale dell'Apss, Antonio Ferro, replicando ai dati presentati nel corso dell'assemblea intersindacale di giovedì 15 giugno "Salviamo la sanità pubblica". "Il Covid - ha detto il direttore generale dell'Apss - ha avuto un impatto devastante anche sulla stessa riorganizzazione ospedaliera, però i numeri parlano chiaro: i posti nelle valli sono in aumento rispetto a dieci anni fa".

Ferro ha citato anche l'aumento dei posti letto ad alta intensità nelle valli: "Abbiamo previsto 24 posti di alta intensità nel 2020, che sono stati creati, e nel 2023 ne sono previsti 41".

Per quanto riguarda il personale, Ferro ha detto che "c'è una mobilità che è molto maggiore", ma ha parlato poi di "dati oggettivi". "Al 31/12/2021, c'erano 1154 teste equivalenti a tempo determinato e 39 soggetti a tempo determinato per un totale di 1194 figure. Nel 31/12/2022 avevamo 1124 tempo indeterminati, 65 tempo determinati e quindi 1190 teste equivalenti. Un dato stabile. Ad oggi abbiamo 1130 a tempo indeterminati con 64,92 tempo determinati che fa 1195 tempi equivalenti", ha riportato il direttore generale dell'Apss. "Il dato che è importante per l'Azienda è che noi, a differenza di ciò che succede nel resto d'Italia, abbiamo un numero di medici stabile. E questo per noi è un motivo di grande soddisfazione.

Ciò non toglie che in pronto soccorso e in radiologia ci sia una profonda carenza e si faccia fatica a trovare. La situazione è difficile, e lo rimarrà nei prossimi anni". (ANSA).