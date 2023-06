E' corsa al passaporto in Alto Adige, emessi 11.633 in 5 mesi

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - Non si ferma la richiesta di nuovi passaporti in Alto Adige. Nel 2021 - informa la Questura - sono stati emessi 9437, l'anno scorso oltre il doppio (19.674) e nei nei primi cinque mesi del 2023 già 11.633 passaporti, con un aumento, rispetto allo stesso periodo del 2022, di circa il 65%.

Per andare incontro alle esigenze della comunità locale rappresentate e d'intesa con la Provincia di Bolzano ed il Comune di Brunico, si sta concludendo l'iter, superando difficoltà di carattere tecnico che riguardano il collegamento a livello centrale, per aprire uno sportello nella località pusterese, con l'impiego di personale dei commissariati di Ps di Bressanone e San Candido.

La copertura su tutto il territorio provinciale non rende necessario intraprendere al momento altre soluzioni, in quanto il sistema messo in atto riesce già a far fronte alla grande richiesta che, come detto, continua. Va altresì evidenziato che nel 2023 sono state effettuate quattro aperture straordinarie dell'agenda online, che hanno permesso la presentazione di circa 500 domande di passaporto. (ANSA).