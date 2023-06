Due persone soccorse dopo una caduta in una forra a Tremosine

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - I vigili del fuoco volontari trentini di Riva del Garda sono intervenuti la scorsa notte attorno alle 3.20 sulla sp38, all'altezza del ristorante la Forra, a Tremosine (Brescia) in supporto al distaccamento dei vigili del fuoco di Salò e al presidio volontario di Tremosine per soccorrere due persone cadute dalla parete che sovrasta il ristorante.

Due operatori di Salò - comunicano i vigili del fuoco di Riva - si sono calati dall'alto imbracando i due pericolanti che urlavano aiuto dai rovi. I due, che non sarebbero in gravi condizioni, sono stati medicalizzati sul posto dalla Croce bianca di Limone. Sono intervenuti anche i volontari del Garda di stanza a Gargnano e l'elisoccorso dell'Areu. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri del Norm di Salò (Brescia), che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. (ANSA).